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2023-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Haber Merkezi
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, 3 Aralık'taki 2023-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.