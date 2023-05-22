2023 kurban kesim bedeli belli oldu: Diyanet açıkladı

2023 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar için kurban kesim bedeli belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2023 kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı fiyatları açıkladı. İşte ayrıntılar...

2023 kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.