2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü bugün Türkiye saatiyle 14.00’te, İsveç Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısı esnasında açıklandı. Duyuru, YouTube ve Twitter üzerinden de canlı olarak izleyicilerle paylaşıldı.

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülü olarak gösterilen Nobel Edebiyat Ödülü’nde, bu yıl da her sene olduğu gibi son güne dek birçok yazarın adı öne çıktı. 2023’ün favori isimleri arasında ise Çinli yazar Can Xue ilk sırada yer alırken ödülün sahibi olan Jon Fosse ikinci sıradaydı.