2024 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? AK Partili Akbaşoğlu tarih verdi

Gelecek yılın tümünde geçerli olacak asgari ücret için iki görüşme yapılırken, son görüşme bu hafta gerçekleştirilecek.

Kanal 7'de canlı yayında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin iki kez yerine bir kez belirleneceğini anımsattı.

Akbaşoğlu, işçi ve İşveren sendikalarının asgari ücreti belirlemede önemli misyonları bulundupunu, kendilerinin ise hakem gibi görev yaptığını kaydetti.

AK Partili yönetici şöyle devam etti: "Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz."