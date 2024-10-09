2024 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler açıklandı
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Açıklamaya göre, David Baker 'bilgi-işlemsel protein tasarımı' alanındaki çalışmaları nedeniyle ödülün yarısının sahibi olurken, Demis Hassabis ve John Jumper da 'protein yapı tahmini' alanındaki çalışmalarından ötürü ödülün diğer yarısına layık görüldü.
2024 Nobel Kimya Ödülü, 'bilgi-işlemsel protein tasarımı' alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve 'protein yapı tahmini'yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.
Hassabis ve Jumper'ın, proteinlerin karmaşık yapılarının tahmin edilmesi için 'AlphaFold2' adlı bir yapay zeka modeli geliştirerek ödüle layık görüldüğü belirtilen açıklamada, Baker'ın, tamamen yeni tür proteinler inşa ederek bu ödülü aldığı kaydedildi.
David Baker
David Baker, 6 Ekim 1962'de ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde doğdu. Baker, 1984'te lisans eğitimini Harvard Üniversitesinde tamamlamasının ardından, 1989'da biyokimya alanında Berkeley Üniversitesinde doktorasını yaptı. Protein alanında çalışmalara yoğunlaşan Baker, halihazırda Washington Üniversitesinin Protein Tasarımı Enstitüsünde Başkanlık görevini yürütüyor.
Demis Hassabis
İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Temmuz 1976'da dünyaya gelen Hassabis, Cambridge Üniversitesinde lisans öğrenimini tamamladı. Bilgisayar bilimcisi ve yapay zeka araştırmacısı Hassabis, Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'ın kurucularından biri oldu.
John Jumper
John Jumper, 1985'te, ABD'nin Arkansas eyaletinin Little Rock bölgesinde doğdu. Lisans eğitimini Vanderbilt Üniversitesinde tamamlayan Jumper, Chicago Üniversitesinde doktorasını yaptı.