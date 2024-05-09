“2025 ortasına kadar 400 bin konutu teslim edeceğiz”

Ferit PARLAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yapılan konutlarla ilgili DÜNYA Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, gelecek sene ortasına kadar yeşil alan ve çevre düzenlemesi tamamlanmış 400 bin deprem konutunun teslim edileceğini bildirdi.

Deprem konutu inşasında 5 katın üzerine çıkmamaya çalıştıklarını dile getiren Mehmet Özhaseki, “Her yerde böyle olması lazım” diye konuştu. Yakın zamanda Japon Kalkınma Bankası yetkililerinin ziyaretine geldiğini belirten Özhaseki, 400 bin konutu hak sahibine teslim edileceğini söylediğinde, “Biz Japonya'da deprem konusunda deneyimliyiz. Ama hiçbir zaman bu kadar hızlı olamadık” cevabını aldığını dile getirdi.

“Herkesi kendi mahallesinde oturacak”

Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise kentte depremin ardından büyük göç olduğunu söyledi. Öngün, 625 bin olan su abonesi sayısının 200 binli seviyelere indiğini ancak konutların teslimiyle birlikte abone sayısının tekrar artacağının altını çizdi. Hak sahiplerinin hepsini mümkün olduğu kadar kendi mahallesinde oturtmaya çalışacaklarını ve taşıma olmayacağını dile getiren Mehmet Öntürk, “İnsanların inanç ve demografik yapısını koruyacak şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Herkes alıştığı kültürü muhafaza ettiği yerde yaşamaya devam edecek” diye konuştu.

Altyapıya 64 bin liralık hibe

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın AFAD kaynaklı verilerine göre deprem bölgesinde 400 bin 904 konut ve 40 bin 486 işyeri olmak üzere toplam 441 bin 390 hak sahibi bulunuyor. Bakanlık tarafından 395 bin 649 konut ile 37 bin 156 ticari alanla birlikte 432 bin 805 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Toplam 1240 şantiyede 110 bin işçi çalışıyor.

Bu yılın sonuna kadar toplamda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Konutların tamamının ise 2025 yılı Eylül ayına kadar verilmesi öngörülüyor. Depremden hasar gören şehirlerin merkezleri ile ana caddeler doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu şehirlerin altyapısı için 64 milyar liralık hibe desteği sağlanıyor.

Hatay’da 155 bin konut teslim edildi

Hatay’da 139 bin 879 konut, 15 bin 603 ticari alan olmak üzere toplam 155 bin 482 adet hak sahibi tespit edildi.Bakanlık 130 bin 363 konut ve 12 bin 392 ticari alan olmak üzere toplam 142 bin 995 bağımsız bölümün yapımına devam ediyor. Hatay’da şu ana kadar 10 bin 889 konut teslim edildi. Hatay’a altyapı çalışmaları için gönderilen hibe desteği ise 14 milyar 200 milyon liraya ulaştı.