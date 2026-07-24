2026 DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihi...

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2026 DGS sınavı 19 Haziran'da gerçekleşti. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarı yayımlanırken kesin sonuçlar bekleniyor. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 5 gün geçti ve sonuç tarihi araması sıklaşıyor. İşte "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati açıklanmazken tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.