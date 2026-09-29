2026-HMGS/2 sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2026-HMGS/2 geçen pazar günü gerçekleşti. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarı yayımlanırken adaylar da netleri hesapladı. Şimdi gözler kesin sonuçlarda... Peki, 2026-HMGS/2 sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-HMGS/2 sınav süreci geride kaldı. Adaylar, kurumdan gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... Sık sık cevap aranan soru ise "2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ