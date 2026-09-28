İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2026 YKS ek tercih taban ve tavan puanları...

Üniversite adayları 17-21 eylül tarihleri arasında YKS ek tercih işlemlerini tamamladı. Bugün ÖSYM beklenen duyuruyu yaptı. Sonuçlar ilen edildi ve sayısal bilgiler yayımlandı. İşte 2026 YKS ek tercih taban ve tavan puanları

Ek yerleştirme sonuçlarında 55 bin 764 kontenjan boş kaldı

Yükseköğretim programlarının ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler belli oldu. Buna göre örgün yükseköğretim programlarında toplam 100 bin 738 kontenjanın 44 bin 974'üne yerleştirme yapıldı, 55 bin 764 kontenjan ise boş kaldı.

Devlet üniversitelerinde 34 bin 177 kontenjanın 28 bin 367'si dolarken, 5 bin 810 kontenjan boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise 57 bin 226 kontenjanın 14 bin 760'ına yerleşme gerçekleşirken, 42 bin 466 kontenjan boş kaldı. KKTC üniversitelerinde 8 bin 645 kontenjanın 1.756'sı, diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise 690 kontenjanın 91'i doldu.

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