Bu yıl KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavı gerçekleşecek. İlk olarak lisans mezunlarının başvuruları alınacak. Bir yandan sınava hazırlaan adayları bir yandan da başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte "2026 KPSS Lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)

Sınav 6 Eylül 2026'da yapılacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da açıklanacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi

Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 arasında alınacak. Geç başvuru tarihleri 22-23 Temmuz 2026 olacak. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da ilan edilecek.