2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin adaylara geçtiği tarih...
KPSS Lisans sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçlara odaklandı. Eylül ayının sonları gelirken net tarihi bilmeyenler "2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor" diye soruyor. İşte detaylar...
Yüz binler 2026 KPSS Lisans sınavında ter döktü. 13 Eylül'de son oturumu gerçekleşen sınavın sonuçları iple çekiliyor. Netleri hesaplayanlar kesin sonuca odaklanırken "2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu gündemden düşmüyor.
2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 7 Ekim'de ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.