ÖSYM sonuç ekranı: 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı

2026 YKS ek tercih işlemleri 21 Eylül'de sona erdi. Adaylar, bu tarihten itibaren sonuç tarihini aramaya başlarken ÖSYM beklenen duyuruyu az önce geçti.

2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM sonuç duyurusunda "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtti.

2026 YKS ek tercih sonuçları için tıklayınız

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıtlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM'den yapılan bilgilendirmede "Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır" denildi.