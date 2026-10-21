2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sat kaçta? KPSS Ortaöğretim bu hafta mı?

Devlet memuru olmak isteyen lise mezunları 2 yıla bir KPSS Ortaöğretim'de ter döküyor. Bu yıl yine yüz binler sınava katılacak. Sınav heyecanı her geçen gün artarken hata yapmak istemeyenler "2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sat kaçta" sorusuna cevap arıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.