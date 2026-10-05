2027 BAYRAM TARİHLERİ... Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman?
Yıl sonuna doğru bayram tarihleri araması sıklaşıyor. Müminler net tarihi öğrenmek için "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman" diye soruyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının geçtiği dini takvim...
2027 yılına yaklaşılırken dini gün ve gecelerin yanı sıra bayram tarihleri de merak edilmeye başladı. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi sorgulanıyor. İşte "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı...
2027 Ramazan Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)
1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe
2027 Kurban Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)
1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar
2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı
4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba