21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında
PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 110 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
HDP milletvekili Tayip Temel Twitter'dan yaptığı açıklamada sabah parti MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca kişinin Diyarbakır'da gözaltına alındığını duyurdu.