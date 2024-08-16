21 saattir süren Çanakkale yangınında son durum!
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Müdahaleye rağmen 21 saattir süren yangında, doğa ve Anzak Koyu'nda bulunan yabancılara ait mezarlar da zarar gördü.
AA
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Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınında, Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zarar gördü.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.