21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması bugün

27 Temmuz 2018

Dünya, bugün 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasına tanıklık edecek.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.

Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.'Kanlı Ay' tutulması Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan çıplak gözle gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'den de izlenebilecek.

Tutulma Türkiye saati ile 20.00 ile gece 02.00 aralarında gerçekleşecek.

Gökyüzünde muhalefet yok

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yağmurlu havanın, bu akşamki "kanlı ay tutulması" görselini etkilemeyeceğini belirterek, "Gökyüzünün bu doğa olayının izlenebilmesine müsaade edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Güler, bölge genelinde kapalı ve yağışlı havanın etkin olmasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünün açık olacağını tahmin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Meteoroloji olarak bulut, yağış, nem ve güneş oranlarını birlikte değerlendiriyoruz. Kısa süreli etkili olan yağışları, gündüz sıcaklıklarının en yüksek seviyeye ulaşmasıyla yer ve deniz seviyesinde yükselen havanın gökyüzündeki serin hava ile birleşip, yere yağmur ve gök gürültülü yağmur olarak geri dönmesi olarak tarif edebiliriz"

Kaynak: AA