23 Eylül (bugün) okullar tatil mi? Bugün okul var mı?
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün okul saldırısı gerçekleşti. 11 öğrenci yaralanırken okulların durumu yoğun şekilde araştırılıyor. Sık sık gelen soru "23 Eylül (bugün) okullar tatil mi" oluyor.
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Manisa'daki okul saldırısı tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Saldırının gerçekleştiği okul dün tatil edilirken bugün ülkede okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İşte "23 Eylül (bugün) okullar tatil mi" sorusunun yanıtı...
Bugün okul var mı?
Evet, bugün tüm illerde okullar eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden tatil haberi gelmiş değil.
Kaynak: HABER MERKEZİ