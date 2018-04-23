23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98’inci yılı kutlandı

23 Nisan 2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara'daki resmi törenler devlet erkanının Anıtkabir'i ziyareti ile başladı.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve devlet erkanı ile Aslanlı Yoldan Anıtkabir'e yürüdü.

Meclis Başkanı Kahraman Ata'nın mozalesine çelenk bıraktı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Ulu Atatürk; aziz milletimizle dayanışma içinde milli mücadelemizin zaferle neticelenmesini sağlayan TBMM’nin açılışının 98’inci yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız TBMM, ülkemizin istikbal mücadelesinin merkezi olarak büyük bir inanç ve fedakarlık içinde görevini sürdürmektedir. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM Başkanlık Divanı üyeleri olarak, ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye, daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz."

1. Meclis'te tören düzenlendi

TBMM'nin kuruluşunun 98.yılında 1.Meclis'te tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Kahraman, "Büyük bir medeniyetin sahibiyiz. Mustafa Kemal başta olmak üzere, 1.Meclisimizin kurucularına ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İlk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, millideğerlerle donatılmış, evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Meclis'te de tören yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman kutlamaları kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Kahraman'ın yerini almasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kahraman, daha sonra kutlamaları kabul etti.

Kutlamalara, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları, AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, eski Meclis başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, eski ve yeni milletvekilleri, YÖK üyeleri, rektörler, meslek kuruluşlarının başkan ve üyeleri, askeri erkan, bürokratlar, dekanlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı törende CHP'yi Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri temsil etti.

Dün CHP'den İYİ Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da törende yer aldı.

Kabullerden önce Başbakan Yıldırım bir süre Genelkurmay Başkanı Akar ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile sohbet etti.