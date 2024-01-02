250 bin kişi şehitler ve Filistinliler için yürüdü

Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da Filistin'e destek eylemi yapıldı. Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" etkinliği için 250 bin kişi dün Galata Köprüsü'ne yürüdü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı. Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.

200 tekneden destek

Sabah namazının ardından oluşturulan kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı. Yürüyüş sırasında Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi de Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği, Avcılar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi mezunlarından hafız Yusuf Bozkurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra konuşmalarla devam eden programda sırasıyla TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, TÜGVA Başakşehir Teşkilatı Okul Başkanı Usame Zeyd Demir konuşma yaptı. Etkinlik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın şehitler ve Filistinliler için dua etmesinin ardından sona erdi.

Erdoğan: Katillerin kim olduğunu biliyoruz

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, alanda yaptığı konuşmada, yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Erdoğan, "Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yüz binler, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz" dedi. Erdoğan şöyle konuştu: "Bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanları ile sulamıştır. Bu topraklarda üç dinin mensupları da huzur ve barış içinde yaşamasını temin etmişlerdir.

Filistin soykırımına sebep olanlar ve şehitlerimizin katilleri aynı olduğunu biliyoruz. Bizler medyada suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya çalışanların, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların Amerika ve İsrail’in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışanların da kimler olduğunu biliyoruz. Bizler Amerika’nın arkasında durduğu siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz.”

Korteje katılanlardan tepki

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden Galata Köprüsü'ne kadar yürüyen kortej, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı