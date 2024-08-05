26 ilde "Siberağ" operasyonu: 86 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 ilde operasyonların yapıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, 86 zanlının yakalandığı Siberağ-4 operasyonları sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirterek, "Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.