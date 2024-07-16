26 kentte operasyon: 3,6 ton sahte içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ekiplerinin 'Çengel-7' adı veirlen operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak ve sahte alkol üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

50 kişi yakalandı

Son 1 hafta içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi️ği bilgisini veren Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanarak, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.