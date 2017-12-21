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28 Şubat davasında 60 sanık için müebbet istemi

Savcı aralarında Karadayı ve Bir'in de olduğu 60 sanık için müebbet hapis cezası istedi.

28 Şubat davasında 60 sanık için müebbet istemi
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davasında savcı esas hakkındaki mütalaası açıkladı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 60 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı 39 sanığın beraatini, ölen 4 sanık için davanın düşürülmesini istedi.

Ayrıntılar geliyor.. 

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