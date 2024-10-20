29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kapanan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri kapsamında, Fatih İlçesi Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar uygun noktalardan saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi alternatif olarak kullanabilecek.