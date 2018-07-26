26 Temmuz 2018

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin adli ve idari yargı 2018 kararnameleriyle toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK'nın web sitesinde yer alan kararname listesine göre adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklikler yapıldı.

Yeni kurulan Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine ilk kez hakim ve savcı ataması yapılırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.

Kaynak: Reuters