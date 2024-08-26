30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos'a kaç gün var, hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesiyle birlikte tatil planı yapmak isteyenler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

29 Ağustos yarım gün mü?

29 Ağustos'un yarım gün olmasıyla ilgili resmi bir karar bulunmuyor.

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil takviminde yer alıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte 30 Ağustos'ta 3 günlük tatil fırsatı doğuyor.