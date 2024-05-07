301 işçinin öldüğü maden faciasında 28 memur 10 yıl sonra hakim karşısında

Kamu çalışanı 28 kişi 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra hakim karşısına çıkacak.

Faciaya dair 2015'te açılan ve üç yıl süren davada kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nda daha sonra başlatılan soruşturmada ise faciada bazı kamu görevlilerinin ihmali bulundu.

Hakkında iddianame düzenlenen 28 kişi Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Davanın ilk duruşması yarın saat 09.15'te Soma Adliyesi'nde başlayacak.

Soma davasında ne olmuştu?

13 Nisan 2015'te 8’i tutuklu 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018'deki 22'nci duruşmayla tamamlandı.

Soma Kömür İşletmeleri'nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti.