34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu: 147 terör örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 34 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı.

Yerlikaya, 147 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bombası ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.