“349 milyon insan açlıkla boğuşuyor”

Birleşmiş Milletler’in gıda yardım programı… Ya da bir başka deyişle Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu… Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) bahsediyoruz… WFP Başkanı David Beasley’nin görev süresi nisan atında doluyor. Altı yıldır WFP’nin başında olan 66 yaşındaki ABD’li siyasetçi, TIME dergisine verdiği “veda” röportajında hiç de iç açıcı konuşmadı. “Ben bu göreve altı yıl önce geldiğimde, dünyada 80 milyon insan açlıkla savaşıyordu. COVID-19 pandemisi öncesi bu sayı 135 milyona çıktı” diyen Beasley, “COVID’le birlikte bu rakam 276 milyonu gördü” dedi. Ukrayna Savaşı’nı hatırlatan Beasley, “ne yazık ki” diyerek açlık rakamının bugün 349 milyon olduğuna dikkat çekti.

2030'da rakam 669 milyon

Beasley’e göre insanoğlu gelecekte yeterli gıda bulmanın savaşını verecek. “2023’te bile herkes için yeterli gıda bulamayabiliriz” diyen ABD’li başkan, dünya liderlerini fena payladı: “Gıda güvenliğinin modern zamanların en büyük krizi olacağı konusunda dünya liderlerini aydınlatmak için çok çalıştım. Brezilya, Arjantin ve Hindistan’daki tahıl, buğday ve mısır üretimi her geçen gün düşüyor.” Liderlerin ihtiyaçları karşılamak için yeterli para sağlamadığına dikkat çeken Beasley, “Dünya liderlerine çok kızgınım” dedi ve ekledi: “Dünyanın ciddi problemlerini çözmüyorlar. Önce Yemen’i çöz. Etiyopya’yı, Ukrayna’yı çöz… Ya da bari birini çöz.” Beasley’e göre “küçük çiftçi” çok önemli. Güvenli gıda ortamı kurulduğu takdirde, küçük üreticinin kendine olan güveninin artacağını belirten 66 yaşındaki başkan, “Güvenleri gelirse, gelecekleri için de kendi kararlarını verirler” dedi. Yiyecek kıtlığının ileride toplu göçlere neden olabileceğine dikkat çeken Beasley, “Ne yazık ki, son beş yılda her şey geriye gitmeye başladı” dedi. Birleşmiş Milletler’in resmi rakamlarına göre, açlık çeken insanlar çoğu Afrika olmak üzere 45 ülkede yaşıyor. BM, yeterli beslenemeyen insan sayısının 2030 yılında 669 milyona ulaşacağı tahminin yapıyor.