4 ayda 865 bin 405 kişi iş imkanına kavuştu
Nisan ayında açık iş sayısı artarken, kayıtlı işsiz sayısı geriledi. İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 artışla 219 bin 393 oldu.
Nisan ayında açık iş sayısı artarken, kayıtlı işsiz sayısı geriledi. İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 artışla 219 bin 393 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 201 bin 285 seviyesinde bulunuyordu. İŞKUR’un aylık “İstatistik Raporu”na göre, yılın ilk 4 ayında 865 bin 405 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,3’ü özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (364 bin 875 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı” mesleklerinde belirlendi.
Kayıtlı işsiz sayısı düştü
İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 düşüş göstererek 2 milyon 556 bin 451 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,7 düşüş yaşandı.
Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,9’u erkek, yüzde 50,1’i kadın, yüzde 24,6’sı 15-24 yaş grubunda yer aldı.
İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 73 bin 676’sı (yüzde 63,8) erkek, 41 bin 755’i (yüzde 36,2) kadın olmak üzere 115 bin 431 işe yerleşme gerçekleşti. 2023 yılı ocak-nisan döneminde ise 379 bin 180 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Ocak-Nisan 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe ‘İmalat’ alanında mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla ‘özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve satış danışmanı/uzmanı’ mesleklerinde gerçekleştirildi.