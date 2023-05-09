4 ayda 865 bin 405 kişi iş imkanına kavuştu

Nisan ayında açık iş sayı­sı artarken, kayıtlı işsiz sayısı geriledi. İŞKUR’un iş­verenlerden aldığı açık iş sa­yısı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 ar­tışla 219 bin 393 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 201 bin 285 seviyesinde bu­lunuyordu. İŞKUR’un aylık “İstatistik Raporu”na göre, yılın ilk 4 ayında 865 bin 405 açık iş alındı. Açık işlerin yüz­de 98,3’ü özel sektörden alı­nan açık işlerden oluştu. Sek­törler itibarıyla en fazla açık iş (364 bin 875 açık iş) ima­lat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış da­nışmanı/uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı” meslekle­rinde belirlendi.

Kayıtlı işsiz sayısı düştü

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 düşüş göstere­rek 2 milyon 556 bin 451 ki­şi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,7 düşüş yaşandı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,9’u erkek, yüzde 50,1’i ka­dın, yüzde 24,6’sı 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 73 bin 676’sı (yüzde 63,8) erkek, 41 bin 755’i (yüz­de 36,2) kadın olmak üzere 115 bin 431 işe yerleşme gerçek­leşti. 2023 yılı ocak-nisan dö­neminde ise 379 bin 180 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Ocak-Nisan 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörün­de ‘İmalat’ alanında meslek­lere göre ise en fazla işe yerleş­tirme sırasıyla ‘özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve satış da­nışmanı/uzmanı’ meslekle­rinde gerçekleştirildi.