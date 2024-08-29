4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Osmaniye ve Kastamonu çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.