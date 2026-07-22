400 liralık dondurmanın maliyetini ustası açıkladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yaz aylarında artan dondurma fiyatları tartışma yaratırken, Kilis'te 30 yıldır dondurmacılık yapan Burhan Temur, doğal malzemelerle ürettikleri dondurmanın kilosunu 400 liraya, bir topunu ise 10 liraya sattıklarını belirterek fahiş fiyatlara tepki gösterdi.

Temur, sade dondurmanın kilosunu 350 liradan, Antep fıstıklı dondurmanın kilosunu ise 600 liradan sattıklarını belirterek, fiyatların kullanılan malzemelere göre değiştiğini ancak tek top dondurma için istenen yüksek rakamların gerçekçi olmadığını savundu.

"Doğal malzemeler kullanıyoruz"

Dondurmalarında günlük keçi sütü, salep, şeker ve meyve kullandıklarını belirten dondurma ustası bir top dondurmayı 10 liraya sattıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde dünyanın hiçbir yerinde bir top dondurma 400 lira etmez. Altın suyu da koysan 400 lira etmez. Büyükşehirlerde kira ve işletme giderleri daha yüksek olabilir. 50 lira olur, 100 lira olur ama bir top dondurma 100 lirayı geçmemeli."

Vatandaşlar da fiyatlardan memnun

Kilis'te yaşayan vatandaşlar da kentteki dondurma fiyatlarının makul olduğunu belirtti. Vatandaşlar, 400 liraya bir kilogramdan fazla dondurma alınabildiğini ifade ederek, kent genelinde fiyatların benzer seviyelerde olduğunu söyledi.