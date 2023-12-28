41 ilde eşzamanlı operasyon: 418 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlene 'Narkogüç-41' operasyonunda 418 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlene 'Narkogüç-41' operasyonunda 418 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Eş zamanlı operasyon, Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.