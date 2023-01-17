50-D'liler kadro teklifinden çıktı
TBMM Başkanlığı'na 13 Ocak'ta sunulan kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediliyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-D'li araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği için 50-D'li araştırma görevlilerinin kamudaki sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden çıkartıldığını duyurdu.