555 yıllık kurumda dijital dönüşüm
Türkiye’nin en köklü kurumlarından Darphane-i Amire, bugünkü adıyla Darphane ve Damga Matbaası tarihsel birikimini güncel teknolojilerler birleştirerek dijital dönüşümünü tamamladı.
Türkiye’nin en köklü kurumlarından Darphane-i Amire, bugünkü adıyla Darphane ve Damga Matbaası tarihsel birikimini güncel teknolojilerler birleştirerek dijital dönüşümünü tamamladı.
Kullandığımız banknotların yanında, Cumhuriyet altını, altın sertifikası, madeni para, hatıra para, madalya, madalyon, mühür, pasaport, araç ruhsatı, yurtdışı çıkış harcı, akıllı kimlik kartı, sürücü belgesi, bandrol (tütün mamulleri ve alkollü içecekler) gibi tüm vatandaşlarımızın kullandığı ürünleri üreten Darphane, kurum içindeki süreçlerini dijital ortama taşıdı.
Nisan 2022’de başlayan ve “Project Gold” ismi verilen proje ile Darphane’nin iki farklı üretim tesisinde yürütülen üretim, planlama, satın alma, kalite kontrol, bakım onarım gibi önemli süreçleri artık SAP S4 Hana yazılımı üzerinden yüksek verimde ve gerçek zamanlı olarak yürütülüyor ve takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kuruluş olan Darphane’nin mali işlemleri, mali kayıtları ve insan kaynakları süreçleri de SAP S4 Hana yazılımı ile diğer süreçlerine entegre olarak çalışacak.
Darphane’ nin faaliyetlerini birlikte yürüttüğü birçok kurum ile geliştirilen dijital entegrasyonlar ile hızlı bilgi akışı sağlandı. İlerleyen zamanda, iş gücü ve zamandan tasarrufunu arttırmak; güvenli bilgi üretimi sağlamak için, kamu kurumlarının kullandığı diğer yazılımlar ile de entegrasyon yapısının kurulması planlanıyor.
Dönüşüm projesini Prodea Bilgi yapıyor
555 yıllık bir tarihe sahip olan Darphane’nin bu dönüşüm projesini yürüten SAP Türkiye işortaklarından Prodea Bilgi Teknolojileri’nin projeyi bir yıl gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete aldığını belirten Prodea Yönetici Ortağı Zühtü Odabaşı “Proje boyunca, Darphane’nin ülkeye verdiği hizmetin büyüklüğünü ve sorumluluğunu bizler de kendi tarafımızda hissederek, Darphane kültürüne ve tarihine layık olmaya, vazifemizi yerine getirmeye çalıştık” diyor.