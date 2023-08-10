57 ile vali atandı
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla 57 ile vali ataması gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Kararname ile Yavuz Selim Köşger; Adana'ya, Mustafa Koç; Ağrı'ya, Mehmet Ali Kumbuzoğlu; Aksaray'a, Yılmaz Doruk; Amasya'ya, Hulusi Şahin; Antalya'ya, Hayrettin Çiçek; Ardahan'a, Cengiz Ünsal; Artvin'e, Yakup Canbolat; Aydın'a, İsmail Ustaoğlu; Balıkesir'e, Mustafa Eldivan; Bayburt'a, Şefik Aygöl; Bilecik'e, Ahmet Hamdi Usta; Bingöl'e, Erol Karaömeroğlu; Bitlis'e, Türker Öksüz; Burdur'a, Mahmut Demirtaş; Bursa'ya, Mustafa Fırat Taşolar; Çankırı'ya, Zülkif Dağlı; Çorum'a, Ömer Faruk Coşkun; Denizli'ye, Selçuk Aslan; Düzce'ye, AFAD Başkanı Yunus Sezer; Edirne'ye, Hamza Aydoğdu; Erzincan'a, Mustafa Çiftçi; Erzurum'a, Hüseyin Aksoy; Eskişehir'e, Mehmet Fatih Serdengeçti; Giresun'a, Alper Tanrısever; Gümüşhane'ye, Ali Çelik; Hakkari'ye, Ercan Turan; Iğdır'a, Süleyman Elban; İzmir'e, Mükerrem Ünlüer; Kahramanmaraş'a, Mustafa Yavuz; Karabük'e, Hüseyin Engin Sarıibrahim; Karaman'a, Ziya Polat; Kars'a, Meftun Dallı; Kastamonu'ya, Mehmet Makas; Kırıkkale'ye, Tahir Şahin; Kilis'e, Musa Işın; Kütahya'ya, Ersin Yazıcı; Malatya'ya, Enver Ünlü; Manisa'ya, Tuncay Akkoyun; Mardin'e, İdris Akbıyık; Muğla'ya, Avni Çakır; Muş'a, Ali Fidan; Nevşehir'e, Cahit Çelik; Niğde'ye, Muammer Erol; Ordu'ya, İhsan Selim Baydaş; Rize'ye, Yaşar Karadeniz; Sakarya'ya, Orhan Tavlı; Samsun'a, Kemal Kızılkaya; Siirt'e, Mustafa Özarslan; Sinop'a, Hasan Şıldak; Şanlıurfa'ya, Cevdet Atay; Şırnak'a, Recep Soytürk; Tekirdağ'a, Aziz Yıldırım; Trabzon'a, Bülent Tekbıyıkoğlu; Tunceli'ye, Hülya Kaya; Yalova'ya, Mehmet Ali Özkan; Yozgat'a, Osman Hacıbektaşoğlu; Zonguldak'a vali oldu.