57 yıldır çözülemeyen dava! 800 kişi tapusunu bekliyor

Urla'da Yağcılar Köyü'nden 1969 yılında arsa satın alan 800 hissedar, yıllardır süren tapu iptalleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Mülkiyet haklarını korumak için kooperatif kuran ve aradan geçen 57 yılda kooperatifin tapuları çeşitli idari ve hukuki gerekçelerle defalarca iptal edilen vatandaşlar haklarını aramak için yargıya başvurdu.

Bugün çoğu 80 yaşın üzerinde olan üyeler, yakınlarıyla birlikte farklı illerden gelerek duruşmalara katılırken birçok üyenin vefat etmesiyle yargı sürecini ikinci kuşak devraldı.

Duruşma ertelendi

Son duruşmada Urla 3. Asliye Mahkemesi dava konusu taşınmaza ilişkin tapu ve kadastro kayıtlarının ayrıntılı şekilde yeniden incelenmesine karar verdi. Mahkeme, ilgili kurumlardan geçmiş ve güncel parsel bilgilerini talep ederek bilirkişi raporunun tamamlanması için duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Mülkiyet hakları fiilen engellenen ve yıllardır hukuk mücadelesi veren tapu sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Hukuki mücadele çocuklara kaldı

Söz konusu taşınmazı 1969 yılında asistan olarak görev yaptığı dönemde 110 Reşat altını bedeliyle satın aldığını belirten bir tapu sahibi "Elimde devlet tarafından verilmiş kırmızı tapu senedi bulunuyor. Yıllarca kendimi bu taşınmazın yasal maliki olarak kabul ettim. Bu yatırımı, gelecekte çocuklarıma bir güvence bırakmak ve emeklilik dönemimde yılın birkaç ayını geçirebileceğim bir yaşam alanı oluşturmak gayesiyle yapmıştım. Gelinen aşamada nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyoruz. İlerleyen süreçte duruşmalara iştirak edip edemeyeceğim dahi belirsiz. Hukuki mücadeleyi şu an 55 ve 56 yaşlarında olan çocuklarım devralacak. Tek temennimiz, onlar da 80-90 yaşlarına gelmeden bu yargı sürecinin nihayete ermesidir" ifadelerini kullandı.

Hak arayışı sürüyor

Tapu sahiplerinden Gürsel Hancı, mülkü oldukça genç yaşlarında büyük fedakârlıklarla elde ettikleri maddi birikimlerle satın aldıklarını belirterek, "O tarihten bugüne tasarruf haklarımızı kullanamadık. Arazimiz vasıfsız bir nitelikte değildir. Elimizde, üzerinde açıkça 'imarlı arsa' ibaresi bulunan resmi tapumuz mevcut. Tüm bu resmi belgelere rağmen mülkiyet hakkımız halen tesis edilebilmiş değildir" şeklinde konuştu.

Yetkililerinden çözüm beklentisi

Kooperatife gençlik yıllarında, arkadaşlarıyla birlikte ev sahibi olma heyecanıyla dahil olduklarını anlatan 92 yaşındaki bir diğer tapu sahibi ise "Yıllardır süregelen bekleyişimiz sonucunda hiçbir mülkiyete sahip olamadık. Mağduriyetimiz sürüyor ve halen hakkımıza kavuşmayı bekliyoruz. Elimizdeki geçerli tapulara istinaden, devlet yetkililerinden hukuka ve hakkaniyete uygun olanı yerine getirmelerini talep ediyoruz" dedi.