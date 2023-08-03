6 enerji şirketine soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, Astor Enerji, Balıkesir Elektromekanik, Eltaş Transformatör, Grid Solutions Enerji Endüstrisi, Hitachi Energy ve Kontrolmatik Teknoloji hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin soruşturulacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 13.07.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Astor Enerji AŞ, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ, Eltaş Transformatör San. ve Tic. AŞ, Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 23-31/596-M sayı ile karar vermiştir"