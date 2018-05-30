6 SİHA Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının, 6 silahlı insansız hava aracını hizmetine aldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeryüzünde, gökyüzünde her zaman ve her yerde vatandaşın güvenliği için çalıştıklarını vurguladı.
Bakan Soylu, "6 silahlı insansız hava aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızca teslim alınarak hizmete konuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA