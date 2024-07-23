63 kişinin öldüğü binadaki değişikliğe 22 yıl altı aya kadar hapis istemi

Adana'da 63 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Tutar Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılmasına ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Deprem Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, blokun zemin katındaki meskende yaptırdıkları tadilatla yapıya zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan O.B. ve oğlu B.B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Rapor: Ara duvarlar kaldırıldı

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. İddianamede, binanın 1. katındaki taşınmazın projede mesken olarak planlanıp tescil edildiği, yapılan incelemede ise dairenin "ofis-büro" şeklinde kullanıldığı belirtildi.

Yapılan tadilatla zemindeki iş yerinin, daireyle birleştirilip kullanıldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "İncelemeye göre antre, mutfak, salon ve güney cephede yer alan balkon hacimleri ara duvarlar kaldırılarak tek hacim haline getirilmiş. Çocuk odası, 2 balkon, yatak odası ve iklimlendirme hacimleri birleştirilerek tek hacim haline getirilmiş. Hol ve banyo hacimleri yerindeyse merdiven kovası inşa edilerek zemin katta bulunan iş yeri bağlantısı olarak kullanılmaktadır."

'İşlem yapmadık'

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan O.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Orayı 2018'de satın aldık. Sadece tapu işlemleriyle ilgilendim, başka işlem yapmadım." savunmasında bulundu. B.B. de blokun alt katında işlem yapmadığını öne sürdü.

İddianame, Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin firari sanık Cüneyt Akkaya'nın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı ana davayla birleştirildi. İki sanık hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.