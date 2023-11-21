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7 ilde Narkogüç Operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya,  operasyon kapsamında  2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin  uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı. 

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 468 kilogram 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; 17 kg skunk, 1 Zehir Taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 1 ton 150 kg esrar 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 330 kg skunk 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 64 kg skunk 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 65,5 kg skunk 4,5 kg sunk ele geçirildi.

5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 178 kg metamfetamin, 8 kilo eroin, 24 kg morfin, 11 kg esrar, 11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 10 kg skunk ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 6 kg skunk ele geçirildi."