8 yaşında katledilen Narin Güran'ı rating için alet ettiler!

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolduktan sonra tüm Türkiye'nin sağlıkla ortaya çıkması için dua ettiği Narin Güran'dan kötü haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in ailesi tarafından katledidiği ortaya çıktı ve minik bedeni, köyüne çok yakın bir dereye atılmış çuvalın içinde bulundu.

Ülkenin tamamını etkileyen bu dehşet verici olay, bazı magazin figürlerine malzema olunca ortaya trajikomik görüntüler çıktı. Magazin programında sunucu olarak yer alan Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe, Narin olayından bahsettikten sonra çığlık atarak, 'Narin için çığlık hareketi' başlattıklarını açıkladı.

Söz konusu samimiyetsiz ve sadece rating uğruna yapılmış hareket, başta programı izlerken bu tuhaf harekete tanık olanlardan, sonra da sosyal medyada olaydan haberdar olanlardan büyük tepki gördü. Özellikle çocuk sahibi olan sunucuların bu samimiyetsiz ve rating amaçlı harekete verdiği destek, görenleri oldukça kızdırdı.