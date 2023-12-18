81 ile "kedi ve köpek köyü" önerisi

Nagihan KALSIN

Son iki ayda 4’ü çocuk 9 kişinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Kentlerimiz, hayvanların yaşam hakkına saygılı bir çözümü hak ediyor. 81 ile kedi ve köpek köyleri kurarak, bu soruna çözüm bulabiliriz” çağrısında bulundu. Sokak köpekleriyle ilgili sorunun yalnızca İstanbul ve Ankara’da yaşanmadığına dikkat çeken Yılmaz, “Bu problem Türkiye’nin ortak problemidir. Dolayısıyla çözüm üretirken 81 ili de içine alan projeler geliştirmeliyiz” dedi.

Kentlerimizi çözüm odaklı kurgulamalıyız

Yılmaz, “Kentlerimizi tüm bireylerin yaşam hakkının korunduğu, çocuklarımızın özgürce, korkmadan okuluna gidip gelebildiği, yaşlıların güvenlik kaygısı duymadan sokağa çıkabildiği şekilde kurgulamalıyız. Ancak bunu yaparken de ‘tüm sokak köpeklerini toplayalım’, hatta ‘itlaf edelim’ gibi bir başka vahşet duygusunu besleyenlerin çığırtkanlığına esir düşmemeliyiz. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kontrollü şekilde üremelerini sağlamak bu mücadelenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.