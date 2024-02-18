9 ayrı noktadan numuneler analize gönderiliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Maden kazasının ardından Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ve genel müdürlerin koordinesindeki 8 teknik ekibin çalışmaları titizlikle sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı." bilgisi verildi.

Alınan numunelerin, bakanlığa ait Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili laboratuvarlarda analiz edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen çalışmalarda bölgedeki yeraltı suyu gözlem kuyularında, kazadan önce de yürütülen izleme sonuçları ile kazadan sonra yapılan analiz sonuçları da karşılaştırıldı. Analizde yeraltı sularında ağır metaller bakımından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı."

"Hava kalitesinde siyanür kaynaklı olumsuzluk yok"

Açıklamada, bakanlık teknik ekiplerinin bölgedeki hava kalitesini 6 izleme istasyonunda sürekli takip ettiği, yapılan incelemelerde hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Öte yandan bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, geçirimsizliğin sağlanması amacıyla bakanlık gözetiminde çalışma yapılarak, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana transferine başlandığı kaydedildi.