9. Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
Demirel'in ölümünün 3. yılı dolayısıyla memleketi İslamköy'de bulunan anıt mezarında anma programı düzenlendi.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 3. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anıldı.
Atabey ilçesindeki İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törene, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Yaşar Topçu, Rıfat Serdaroğlu ve Muhammet Kelleci, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Demirel'in yakınları katıldı.
Demirel'in anıt mezarına gül ve lavanta konuldu, tören alanına gül suyu serpildi. Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kasırga, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.