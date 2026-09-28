916 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu, adli kontrolle serbest bırakıldı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma, banka hesaplarından taşınmazlara kadar uzanan yüksek tutarlı mal varlığını ortaya çıkardı.

Operasyon, Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında İ.Y. (70) isimli şüpheliye ait olduğu tespit edilen mal varlığı ve hesaplar üzerinde işlem yapıldı.

60 hesapta 209 milyon TL hareketlilik

Jandarma ekiplerinin incelemesinde şüphelinin 13 farklı bankaya ait toplam 60 hesabında 209 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonda ortaya çıkan mal varlığının önemli bölümünü ise taşınmazlar oluşturdu.

69 taşınmazın değeri 681 milyon TL

Şüpheliye ait olduğu belirtilen 69 taşınmazın toplam değerinin 681 milyon TL olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin limited şirketindeki 450 bin Euro değerindeki alacağına da el konuldu. Operasyonda el konulan para, taşınmaz ve şirket alacağının toplam değerinin 916 milyon TL olduğu belirtildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.