95 şüpheli yakalandı: 8 suç örgütüne Kuyu-32 ve Kuyu-33 operasyonları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" kod adlı operasyonlarda 7 ilde düzenlenen baskınlarda toplam 95 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çek-senet ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 7 ilde düzenlenen “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonlarında 95 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt’te gerçekleştirilen operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.
Operasyonlarda 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.
📍İzmir’de Erkan Bulu,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 12, 2024
📍Kahramanmaraş’ta Vahdettin Yardım,
📍Konya’da Mehmet Elagöz Bildik,
📍Sakarya’da (1) Selçuk Delikara,
📍Sakarya’da (2) İhsan Astam,
📍Gaziantep’te Cuma Ali Dursun (Cezaevinde),
📍Bursa’da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve
📍Siirt’te Rıdvan… pic.twitter.com/JGHRhAv0gM