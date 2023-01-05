A101, 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi

Yıl boyunca sürdürdüğü indirim kampanyalarına hız kesmeden devam eden A101, ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan tam 2023 üründe fiyat sabitlemesine gidecek.

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, kaliteli ürünleri her daim en uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek.