A101, 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi
12 bini aşkın mağazasıyla Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren A101, ocak ayı boyunca 2023 üründe fiyatları sabitleyeceği müjdesini tüketicilere duyurdu. 70 binden fazla çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile A101, kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edecek.
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Yıl boyunca sürdürdüğü indirim kampanyalarına hız kesmeden devam eden A101, ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan tam 2023 üründe fiyat sabitlemesine gidecek.
Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, kaliteli ürünleri her daim en uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek.