AB: Türkiye sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor
AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Andreeva, Türkiye ve AB'nin sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yaptıklarını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı.
AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, günlük basın toplantısında, Türkiye ile güvenlikten göçe kadar birçok alanda stratejik iş birliğine önem verdiklerini belirtti.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA