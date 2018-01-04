ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • AB: Türkiye sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor

AB: Türkiye sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Andreeva, Türkiye ve AB'nin sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yaptıklarını söyledi.

AB: Türkiye sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, günlük basın toplantısında, Türkiye ile güvenlikten göçe kadar birçok alanda stratejik iş birliğine önem verdiklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.