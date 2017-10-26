AB, Türkiye'ye yardımlarda 80 milyon euro kesinti planlıyor

26 Ekim 2017

Avrupa Parlamentosu, tam üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye verilen üyelik öncesi mali yardımların azaltılmasını önerdi. Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde süren gerilimden dolayı bu önerinin, üye ülkelerin liderleri tarafından kabul görmesi bekleniyor.

AP'nin aldığı karar 2018 yılında reformlar, altyapı ve tarım alanlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılmış olan 217 milyon eurodan en fazla 80 milyon euronun kesilmesini öngörüyor. Teklifte ilk olarak 50 milyon euroluk kesintinin yapılması, eğer Türkiye insan hakları konusunda iyileşme göstermezse, 30 milyon euronun da ikinci aşama olarak kesilmesi öngörülüyor.

Parlamentoda dün yapılan bütçe müzakerelerini yöneten merkez sağcı milletvekili Siegfried Muresan, "Türkiye ifade özgürlüğüne, insan haklarına saygı göstermiyor ve Avrupa'nın demokratik standartlarından giderek uzaklaşıyor" dedi. Muresan, fon kesintisinin sadece siyasi reformlar için ayrılan bölümden yapılacağını, altyapı ve tarım yardımlarının etkilenmeyeceğini belirtti.

Söz konusu yardım, aday ülkelerin üyeliğe hazırlanması amacıyla veriliyor.

Kaynak: Reuters